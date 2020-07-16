破產指標創立人：企業違約潮殺到　「大型破產」剛開始

外國傳媒報道，專注於研究企業破產的美國史登商學院財金榮譽教授Edward Altman周三(15日)表示，今年將有一連串「大型破產」案件，並且僅剛剛開始。

他以發明企業破產機會指標「Z分數(Z-score)」而聞名，現指今年1月初以來，已有超過30家負債逾10億美元(約78億港元)的美國企業，依據破產法第11章申請破產，預測這個數字到年底會超越60家。

根據彭博整理的資料顯示，全球企業今年以來合共發債集資2.1萬億美元，其中超過一半由美國企業發行，主因受政府和央行刺激經濟措施帶動，例如美國聯儲局大舉購債，甚至把被貶為「垃圾級」的公司債都納入買債範疇。

不過，Altman警告，政府及央行救市只是讓企業延後「末日」到來的時間，它們最終不能躲過「報應」。他說：「去年底開始企業就大量累積債務，我認為疫情危機將帶來一些不可或缺的去槓桿化。」

他在1968年提出的「Z分數」，從負債、營運資金、盈餘、市值等財務變數，綜合分析企業償債能力，並以此預測兩年內破產的機會，分數愈高，企業的破產機會愈低，反之亦然。

事實上，最近幾周美國陸續有大企業申請破產，最新例子是加州最大鑽油商California Resources Corp，其破產很可能在鑽油產業和下游廠商之間引發新一波倒閉潮。此前，包括頁岩油先驅Chesapeake Energy、有200年歷史的美國服飾品牌Brooks Brothers，都不敵疫情而倒下。

亞太地區情況也不容樂觀，澳洲維珍航空(Virgin Australia)、上海石油設備和服務商海隆控股，也發生違約情況。

負責監管全球貨幣政策的國際貨幣基金組織(IMF)也警告，如果沒有政府足夠的支持，中小型企業破產率今年可能會增加兩倍，恐阻礙經濟復甦，並造成金融不穩定。

IMF對17個國家的分析表明，破產公司可能從疫情大流行之前的4%激增至12%。當中，意大利破產公司升幅料最大，主要因為該國從事高接觸強度(high contact-intensive)佔比較高。

分析指，包括加拿大、南韓、英國和美國超過1/3的小型企業表示，擔心明年之前的生存能力及或將被迫永久關閉。

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