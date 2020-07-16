【fb直播】港股升勢遇阻？

內地第二季GDP勝預期，加上有指新冠肺炎疫苗研發取得成效，不過都撐唔起港股，恒指周四愈跌愈多，因乜解究？

英國禁止使用華為5G設備，但同時泰國最大電訊商Advanced Info Service允許華為入標5G建設，5G相關股唔使諗得太灰？

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