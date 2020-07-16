【fb直播】港股升勢遇阻？
2020年07月16日 15:12
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內地第二季GDP勝預期，加上有指新冠肺炎疫苗研發取得成效，不過都撐唔起港股，恒指周四愈跌愈多，因乜解究？
新經濟股ATMX齊齊低開，強勢股騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)、美團(03690)和小米(01810)跌勢未止，而微盟(02013)跌勢更勁，跌約一成五！新經濟股響起警號？想趁低吼位都靠邊站先？
英國禁止使用華為5G設備，但同時泰國最大電訊商Advanced Info Service允許華為入標5G建設，5G相關股唔使諗得太灰？
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