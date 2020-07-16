中國經濟：華興證券將全年GDP增長預測上調至2.7%

中國第二季度經濟增長由負轉正，GDP按年增長3.2%，勝市場預期。華興證券首席經濟學家兼首席策略分析師龐溟指，第二季GDP勝該行預測0.7個百分點，由負轉正，可見中國宏觀經濟呈復甦趨勢，並將在接下來的幾個季度內企穩反彈。

他指，考慮到新冠肺炎疫情在中國境內及海外發展的不確定性，該行維持第三季和第四季GDP按年增長率6.3%與6.5%的預測不變，並基於上半年的數據將全年的GDP增長率預測由2.5%上調至2.7%。

龐認為，只要疫情不出現重大反覆，中國經濟面臨的最困難時期已經過去。目前宏觀政策的首要重點仍將是穩住就業，減輕疫情對勞動者就業和收入的影響，保障基本民生。

他又指，定向和普惠貨幣寬鬆，有望結合普惠小微企業貸款延期支持工具和普惠小微企業信用貸款支持計劃等創新貨幣政策工具，也可能在中期借貸便利(MLF)基礎上壓降貸款市場報價利率(LPR)加點幅度，下半年降准降息空間或不及上半年，但整體流動性仍有望保持合理充裕，繼續保持對實體經濟的支持力度，進一步降低實體的融資成本；稅費減免、財政刺激與投資拉動將繼續，預算赤字率和政府債務額度的提高，也有助於支持下半年基建投資較大的上升空間。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626