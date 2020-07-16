新盤動向：御海灣首推88伙　入場費468萬元起

2020年07月16日 15:46
  • 東網電視
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    張卓秀敏(左)
    疫情雖未過去，但無阻發展商開盤部署。新鴻基地產(00016)旗下屯門御海灣，今日(16日)公布首批單位開價。新地代理業務部總經理張卓秀敏稱，首張價單推出88伙，實用面積261至437方呎，扣除最高22%折扣優惠後，折實售價468.88萬至714.32萬元，呎價14,992至19,592元，折實平均呎價17,377元。
    她指出，整批單位折實平均呎價17,377元，與同系區內御半山目前售價相若，開價屬貼市價，本周六(18日)起開放示範單位及收票，最快下周開售。
    資料顯示，同系區內御半山II期，於2019年6月公布開價，首批單位折實平均呎價15,166元。
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