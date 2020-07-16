新盤動向：御海灣首推88伙 入場費468萬元起

她指出，整批單位折實平均呎價17,377元，與同系區內御半山目前售價相若，開價屬貼市價，本周六(18日)起開放示範單位及收票，最快下周開售。

資料顯示，同系區內御半山II期，於2019年6月公布開價，首批單位折實平均呎價15,166元。

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