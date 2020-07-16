瑞信旗下內地合資券商公布新人事任命

瑞信旗下內地合資證券公司瑞信方正證券宣布新的人事任命，任命塗雷為合資公司總經理，現任總經理汪民生將出任合資公司副董事長。另外，邱若扉將擔任瑞信方正投資銀行和資本市場部負責人。三項任命將在短期內正式生效。

首席瑞信亞太區首席執行官司徒瀚(Helman Sitohang)表示，有關人事任命反映瑞信深入發展中國市場。而證券合資業務是該行加強在大中華業務布局，冀通過建立這個平台，發揮其綜合實力，把握內地金融市場新一輪開放帶來的機會。未來會繼續推進在中國投資，推動中國本土業務與亞太整體業務布局的融合。

事實上，上個月瑞信已任命瑞信中國區副主席胡知鷙女士為瑞信方正董事長。

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