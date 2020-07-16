【市後重點睇】金價高位回落　道期跌177點

美匯指數企96.1，離岸人民幣(CNH)報6.9987，港匯報7.7528，美元兌日圓處106.93，歐元見1.1409，英鎊企1.2559。金價升上1,813美元後回軟，最新報1,806美元。布油報43.6美元，紐油見40.91美元。道指期貨跌177點。

●市後關注點

-17:45 歐央行議息(存款利率)

-20:30 美國6月零售銷售、美國上周新申領失業救濟人數

-22:00 美國5月商業庫存

●亞洲股市：日韓澳股收跌0.6至0.8%。

●新冠肺炎：

-IMF警告破產中小企恐大增兩倍。

-新加坡金管局料下半年經濟增長3.5%。

●新加坡航空6月載客量急降95%，首季度將錄重大經營虧損。

●經濟重啟：新加坡6月新房銷售按月急升105%。

●南韓央行維持基準利率不變。

●【零售浩劫】J.C. Penney將關閉152間分店，裁員一千人。

●【餐飲寒冬】英國PizzaExpress擬進行債務重組。

●【全球攬炒】

-IMF警告全球經濟未脫困，應維持寬鬆幣策。

-新加坡金管局警告：經濟形勢依然嚴峻。

●全球經貿戰：呢個原因，中國15年後超美成GDP最高國。

●破產指標創立人：企業違約潮殺到，「大型破產」剛開始。

●中國經濟：

-第二季GDP按年增長3.2%，勝預期。

-內地資產價格存過熱之慮，微調政策更顯決策謹慎。

-上半年人均可支配收入15,666人民幣。

-70大中城市新盤售價上升，深圳按年漲5.3%。

-華興證券將全年GDP增長預測上調至2.7%。

●官媒一句「酒喝不炒」，茅台市值唔見1700億人幣。

●人民幣速遞：人民幣受壓，分析料續徘徊於7算。

●仲未炒完？傳富時羅素指數將擴大A股比重。

●國家電影局：電影院可復業，惟限制入座率不得超過30%。

●【大行報告】

-野村料美元主導地位或被動搖，將貶值兩成。

-盈警後遭削目標價10%，安踏股價見兩周低。

-瑞銀：留意內地航空業夏季復甦及鐵路業提價潮。

-高盛：若拜登當選，標普500強企業收益將降12%。

●德銀亞洲行政總裁辦公地由香港遷往新加坡。

●李小加：「商品通」今年不見重大突破，冀明年有進展。

●新盤動向：御海灣首推88伙，入場費468萬元起。

●7月未補市場暫錄32宗成交，按月增逾20%。

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