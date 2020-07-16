【市後重點睇】金價高位回落　道期跌177點

2020年07月16日 16:12
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    美匯指數企96.1，離岸人民幣(CNH)報6.9987，港匯報7.7528，美元兌日圓處106.93，歐元見1.1409，英鎊企1.2559。金價升上1,813美元後回軟，最新報1,806美元。布油報43.6美元，紐油見40.91美元。道指期貨跌177點。
    ●市後關注點
    -17:45 歐央行議息(存款利率)
    -20:30 美國6月零售銷售、美國上周新申領失業救濟人數
    -22:00 美國5月商業庫存
    ●恒生指數收市跌510點或2%，報24,970點，失守兩萬五關。國企指數跌256點或2.47%，報10,133點。主板成交1,997億港元。中芯國際登陸上海科創板，資金「轉場」炒作，股價收報28.75元，跌9.7元或25.22%。https://bit.ly/2Wp3NLm
    ●A股快報：滬綜指收挫4.5%，連跌三日；創業板指瀉近6%。https://bit.ly/2OwD6zU
    ●亞洲股市：日韓澳股收跌0.6至0.8%。
    ●新冠肺炎：
    -IMF警告破產中小企恐大增兩倍。
    -新加坡金管局料下半年經濟增長3.5%。
    ●新加坡航空6月載客量急降95%，首季度將錄重大經營虧損。
    ●經濟重啟：新加坡6月新房銷售按月急升105%。
    ●南韓央行維持基準利率不變。
    ●【零售浩劫】J.C. Penney將關閉152間分店，裁員一千人。
    ●【餐飲寒冬】英國PizzaExpress擬進行債務重組。
    ●【全球攬炒】
    -IMF警告全球經濟未脫困，應維持寬鬆幣策。
    -新加坡金管局警告：經濟形勢依然嚴峻。
    ●全球經貿戰：呢個原因，中國15年後超美成GDP最高國。
    ●破產指標創立人：企業違約潮殺到，「大型破產」剛開始。
    ●中國經濟：
    -第二季GDP按年增長3.2%，勝預期。
    -內地資產價格存過熱之慮，微調政策更顯決策謹慎。
    -上半年人均可支配收入15,666人民幣。
    -70大中城市新盤售價上升，深圳按年漲5.3%。
    -華興證券將全年GDP增長預測上調至2.7%。
    ●官媒一句「酒喝不炒」，茅台市值唔見1700億人幣。
    ●人民幣速遞：人民幣受壓，分析料續徘徊於7算。
    ●仲未炒完？傳富時羅素指數將擴大A股比重。
    ●國家電影局：電影院可復業，惟限制入座率不得超過30%。
    ●【大行報告】
    -野村料美元主導地位或被動搖，將貶值兩成。
    -盈警後遭削目標價10%，安踏股價見兩周低。
    -瑞銀：留意內地航空業夏季復甦及鐵路業提價潮。
    -高盛：若拜登當選，標普500強企業收益將降12%。
    ●德銀亞洲行政總裁辦公地由香港遷往新加坡。
    ●李小加：「商品通」今年不見重大突破，冀明年有進展。
    ●新盤動向：御海灣首推88伙，入場費468萬元起。
    ●7月未補市場暫錄32宗成交，按月增逾20%。
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