【市後重點睇】金價高位回落 道期跌177點
2020年07月16日 16:12
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美匯指數企96.1，離岸人民幣(CNH)報6.9987，港匯報7.7528，美元兌日圓處106.93，歐元見1.1409，英鎊企1.2559。金價升上1,813美元後回軟，最新報1,806美元。布油報43.6美元，紐油見40.91美元。道指期貨跌177點。
●市後關注點
-17:45 歐央行議息(存款利率)
-20:30 美國6月零售銷售、美國上周新申領失業救濟人數
-22:00 美國5月商業庫存
●恒生指數收市跌510點或2%，報24,970點，失守兩萬五關。國企指數跌256點或2.47%，報10,133點。主板成交1,997億港元。中芯國際登陸上海科創板，資金「轉場」炒作，股價收報28.75元，跌9.7元或25.22%。https://bit.ly/2Wp3NLm
●A股快報：滬綜指收挫4.5%，連跌三日；創業板指瀉近6%。https://bit.ly/2OwD6zU
●亞洲股市：日韓澳股收跌0.6至0.8%。
●新冠肺炎：
-IMF警告破產中小企恐大增兩倍。
-新加坡金管局料下半年經濟增長3.5%。
●新加坡航空6月載客量急降95%，首季度將錄重大經營虧損。
●經濟重啟：新加坡6月新房銷售按月急升105%。
●南韓央行維持基準利率不變。
●【零售浩劫】J.C. Penney將關閉152間分店，裁員一千人。
●【餐飲寒冬】英國PizzaExpress擬進行債務重組。
●【全球攬炒】
-IMF警告全球經濟未脫困，應維持寬鬆幣策。
-新加坡金管局警告：經濟形勢依然嚴峻。
●全球經貿戰：呢個原因，中國15年後超美成GDP最高國。
●破產指標創立人：企業違約潮殺到，「大型破產」剛開始。
●中國經濟：
-第二季GDP按年增長3.2%，勝預期。
-內地資產價格存過熱之慮，微調政策更顯決策謹慎。
-上半年人均可支配收入15,666人民幣。
-70大中城市新盤售價上升，深圳按年漲5.3%。
-華興證券將全年GDP增長預測上調至2.7%。
●官媒一句「酒喝不炒」，茅台市值唔見1700億人幣。
●人民幣速遞：人民幣受壓，分析料續徘徊於7算。
●仲未炒完？傳富時羅素指數將擴大A股比重。
●國家電影局：電影院可復業，惟限制入座率不得超過30%。
●【大行報告】
-野村料美元主導地位或被動搖，將貶值兩成。
-盈警後遭削目標價10%，安踏股價見兩周低。
-瑞銀：留意內地航空業夏季復甦及鐵路業提價潮。
-高盛：若拜登當選，標普500強企業收益將降12%。
●德銀亞洲行政總裁辦公地由香港遷往新加坡。
●李小加：「商品通」今年不見重大突破，冀明年有進展。
●新盤動向：御海灣首推88伙，入場費468萬元起。
●7月未補市場暫錄32宗成交，按月增逾20%。
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