有錢人取態！2/3家族辦公室對中期看法不變 惟改投資組合

瑞銀發布環球家族辦公室報告，逾一半受訪家族辦公室於3月至5月，對其投資組合重新作出調整。雖然約67%受訪家族辦公室均表示中期看法不變，但大部分也因應宏觀經濟及市場變化，尋求對其投資組合作出戰略性變動。

在疫情期間，不少家族辦公室採取高度投機的方針。高達2/3受訪家族辦公室將投資組合最多15%比例，用作戰略性資產配置。

家族辦公室對私募股權投資亦甚感興趣，現時77%受訪者有份參與私募投資，同時逾7成受訪者認為，未來2至3年私募股權投資的回報將高過公共投資。報告又指，科技、醫療等私募股權板塊最受家族辦公室歡迎。

瑞銀財富管理環球家族辦公室主管Josef Stadler表示，目前金融市場是有史以來最波動時期之一，家族辦公室的表現與其他投資者有所差異。一方面，因採取制度型方針而奉行謹慎的資產配置策略，但另一方面，家族辦公室亦會果斷地迎接及管控風險，令家族辦公室客戶最頭痛的並非蒙受虧損，反而是錯失良機。因此，他們正盡力調動現金以捕捉市況，該機構預期，未來數月或有相關投資的重大舉措。

瑞銀對全球各地121個家族辦公室的主管及高級管理人員進行抽樣調查，對象為單一家族辦公室，總財富淨值為1,424億美元，平均家族財富總額為16億美元，規模高於其他研究。

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