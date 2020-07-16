星展王良享：套息活動失誘因　金管注資料暫告一段落

港美息差持續收窄令沽美元、買港元的套息活動收歛，近日港元匯價隨之轉弱，日內曾跌至7.7535，偏離強方兌換水平。星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享預計，香港金融管理局的注資行動將暫告一段落，或至12月年結才再度出手。

據財資市場公會，周四(16日)港元拆息全線下跌，其中隔夜息降至0.07厘，而與樓按相關的一個月拆息亦5連跌，報0.3厘，與同期美息息差收窄至12點子；3個月期進一步降至0.56厘，較同期美息高29點子。

王良享表示，目前港美息差水平低企，計及交易成本及交易對手風險等因素，套息活動已失去誘因。另方面，近期為追逐港股升浪，而流入香港的外來資金已「七七八八」，暫時未再有顯著資金流入，導致港匯逐步轉弱。

他續指，隨市場流動性轉趨寬鬆，美國聯儲局「擴表」步伐已有所減慢，意味大量美元流出至其他市場的局面難以持續。

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