中銀手機開戶服務擴至10個海外地區全新客戶

該行指，除香港外，身處內地、澳門、馬來西亞、印尼、菲律賓、越南、泰國、汶萊、加拿大及澳洲等10個地區的香港居民，現可透過中銀香港手機銀行開立全新個人「自在理財」服務，開立後即可使用港元儲蓄帳戶、外匯寶帳戶、手機銀行及網上銀行。

該行個人數字金融產品部副總經理何偉文先生表示，中銀香港致力配合客戶漸趨數碼化的生活模式，截至今年6月底，該行個人手機銀行活躍客戶數目按年上升近40%，電子渠道的交易量佔比亦增加至86%。另外，自今年初本行推出手機開戶服務後，開戶數目亦穩步上升。

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