農行出資80億人民幣參投國家綠色基金

基金由中國財政部等26家機構共同出資設立，註冊資本885億元人民幣，經營範圍包括股權投資、項目投資、投資管理、投資諮詢。

基金旨在貫徹落實國家關於加強生態文明建設總體要求，引導社會資本投向污染治理、生態修復和國土空間綠化，能源資源節約利用，清潔能源等綠色發展領域，面向市場需求和重點領域環節，實施污染治理和生態修復，扶持相關綠色產業發展，為解決生態環境問題提供系統性產業支撐，加快產業結構綠色轉型升級，實現經濟綠色可持續高質量發展，建設美麗中國。

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