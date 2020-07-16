恒生投管：未來合資格來港上市中概股料達40間

恒生指數受挫，周四(16日)失守25,000點關口，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，恒指估值仍然處於偏低水平，隨在美國上市的中概股回流香港作第二上市，可為港股市場注入新動力，預計未來合資格來香港上市的中概股有30至40間，勢增加市場選股範圍，縱然該行未有對下半年恒指作出預測，惟認為中港股市下半年基本面穩定。

他認為，政治風險已反映香港股市當中，短期股市會聚焦於企業盈利表現，難單純以政治風險判斷選股策略。至於整體股票投資策略方面，他指疫情之後，內地經濟出現新常態，投資者可增持新經濟板塊相關的股票，包括網上零售、體育用品及教育等非必需消費品板塊；手機配件相關的5G產業鏈，以及內房、物管等股票。

他補充，低息環境之下不利傳統金融行業的業務，除了個別銀行或險企有新營運策略應對，並適應新經濟模式，否則建議投資者減持銀行和保險等金融行業相關股份，並認為新經濟行業相對吸引。

不過，環球疫症發展、美國大選選情，以及地緣政治風險，續左右金融市場發展，按目前觀察，目前內地流動資金較多、內地經濟基調正在復甦，可支持股票市場趨勢，惟提醒股市升得過急時，勿一窩蜂追隨，「應睇定少少」。

除了環球高收益債券外，上半年市場不少債券錄得正回報，當中香港債券回報達6%，跑贏其他類別。他解釋，香港債券一向是高質素的資產級別，由具實力的大型藍籌股企業發行，相關企業資金充足，加上香港債券孳息率高於美國債券，以及港元匯價持續穩定，均吸引投資者投資香港債券。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊指，疫情帶動該行網上投資趨勢，留意到透過數碼渠道的使用量及投資交易宗數上升，並較往年同期有大幅度增長。截至6月底，該行網上投資交易次數較去年同期飆八成，其中基金及股票掛鈎投資交易次數，分別上升68%及2.5倍。該行於本月初推出投資額低至1元的SimplyFund，她指目前反應不俗，吸引不少新接觸投資的投資者，預期下半年將推出更多網上銷售產品。

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