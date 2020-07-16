新加坡金管局：香港仍是強大金融中心　無大量資本流出

財經媒體彭博報道，新加坡金融管理局局長孟文能表示，雖然在香港局勢不甚確定的背景下，詢問前往新加坡的企業數量有所增加，但香港仍然是一個「強大的」金融中心。

他周四(16日)說：「香港不確定性升溫，詢問如預期有所增多，但實際資金流動規模不是非常大。商業活動和業務流也不大。」

中國通過香港國家安全法進而收緊鉗制後，與新加坡競奪地區金融樞紐地位的香港遭遇挫敗。孟文能表示，雖然美國和中國之間緊張的關係令人擔心香港可能會失去國際金融和貿易中心的吸引力，但香港依然有它吸引人的地方。

孟文能就新加坡金管局年度報告召開發布會時表示，國安法相關問題是駐港企業一個層面的考量，但這只是當地的各種因素之一。「能和一個強大的金融中心展開競爭是好事，因為這意味着整個地區有良好的增長和機遇，如果香港形勢嚴重惡化，那麼將不利整個地區，也不利於新加坡。」

他說，許多金融機構在香港和新加坡都有業務。「亞洲的金融服務業正在發展壯大，所以並不是零和遊戲，我們正在密切但心懷憂慮地關注香港，希望問題能得到處理和解決，重新恢復穩定，隨後我們就能向前邁進。」

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