台積電：今年5納米製程收入貢獻會有8% 3納米明年試產
2020年07月16日 17:27
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世界最大晶片代工廠台積電對今年業績的指引依然強勁，總裁魏哲家表示，就算晶片設計商客戶之後有機會進入去庫存周期，但由於他們磨拳擦掌推出5G手機，因此現階段依然要確保供應穩妥。
魏哲家表示，台積電預料全球今年智能手機出貨量會跌10%至13%(low teens)，但5G手機佔比會有15%至19%(high teens)，而5G機滲透率的最新估算是調高其出貨量預測後所得出的。他強調，5G機增長動能正在加強，每部半導體含量會比4G高很多。
財務長黃仁昭表示，台積電調高今年開支預算10億美元主要投放於先進製程，資本開支一直是基於公司對未來市場增長前景的預期而得出，加碼投資是要滿足客戶需求，因為5G和高效能運算(High Performance Computing，HPC)的大趨勢沒有改變，可刺激7納米及5納米製程的需求。
台積電毛利率遠勝中芯國際(00981)等一眾同業，主要是靠最尖端的製程。魏哲家表示，5納米製程今年晶圓收入貢獻會有8%，擬於2022年推出其加強版4納米，目前使用5納米製程的產品之後也會過渡至4納米，一如用7納米的也會無縫升級至6納米。不過，3納米完全是新的製程，重申它會在明年試產，2022年下半年量產。
又有分析員問到，如何看待中國企業把晶片供應本土化之影響，尤其是「一間在A股估值極高的晶圓廠」。魏哲家重申，公司靠技術優勢和客戶關係取勝，客戶信任台積電。被問到為何台積電業績於新冠肺炎疫情和華為被打的雙重陰霾下仍能強勢，他一句秒殺︰「技術領先囉」。
然而，他提到，現時所有成熟製程表現不錯，唯獨28納米(中芯第二先進製程)例外，原因是業界產能實在過剩。儘管CMOS影像感應器(CIS)等其他應用會導入28納米，公司有信心改善該製程的業績，但進度較預期慢。
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