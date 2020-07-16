能否建完全無美國技術生產線？台積電：會影響龍頭地位

世界最大晶片代工廠台積電是全球公認的「中美對壘磨心」。一名分析員問到未來5至10年會否為先進製程建設一條完全沒有美國技術的生產線，以避開美國的出貨限制，惟董事長劉德音直言︰「這不是我們目前要努力的地方」。

劉德音表示，台積電的主要工作乃追求生產技術的領導優勢和業績增長，因此要和設備廠商合作，找出最好的設備克服種種挑戰。他毫不諱言，要是造一條沒有美國技術的生產線，技術領先就會很困難，「不必說5年還是10年」。

一眾分析員不停追問華為的事，劉德音亦罕見打破不評論單一客戶的慣例，直言5月中美國加碼封殺華為晶片供應之後，台積電已經沒有再接過對方的新訂單，也沒有為其開工，9月14日(120日寬限期)過後也無意為其供貨。該加辣版封殺令的陳情期過了不久，美國還未有就會否鬆等改變表態，但認為華為的智能手機業務應該可以採購一些標準化的通用部件。

台積電今年一個驚人舉措是赴美設廠。總裁魏哲家表示，美國聯邦政府及亞利桑那州政府均承諾會支援這個月產能2萬片晶圓的5納米製程廠房，台積電正與兩個政府及其供應鏈一同緊密合作，在當地建設一條有效益的供應鏈，縮窄與美國和台灣之間的成本差距。

劉德音表示，聯邦及州政府「拍心口」是公司改變初衷，決定赴美設廠的原因。就美國國會議員提出振興美國半導體製造的法案，他說，法案正符合台積電的要求，應該也會惠及台積電這家非美資公司的美國新廠。

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