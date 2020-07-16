港交所委任胡麗芬為IPO審查聯席主管　回復「雙主管制」

胡麗芬為執業律師，擁有香港、英格蘭及威爾斯的律師資格，並在法律界擔任高層職位逾17年，曾任內部法律總監和併購律師，現任環球投資公司TPG亞洲的副法律總監及TPG基礎設施的法律總監。

另同時新設上市科合規主管一職，並已委任駱衍廷擔任，同時兼任高級副總裁。駱氏是香港和澳洲的註冊會計師，曾任職多家國際銀行及顧問公司，在合規、風險管理及業務營運管理方面有逾20年經驗，加入港交所前是香港羅兵咸永道的總監，負責提供風險及合規諮詢服務。

香港交易所上市主管陳翊庭說，胡麗芬為企業和資本市場事宜提供法律意見方面經驗豐富，她的專業知識將有助首次公開招股審查團隊以至整個上市科穩步發展。

陳翊庭指，港交所一直致力提升業務營運，所以增設上市科合規職能，監督與支援上市科的工作。很高興邀請到駱衍廷加入，她能力出眾、經驗豐富，為港交所帶領這個新團隊。

陳續補充，現在上市科不同團隊主管已各就各位，該所會竭盡所能，合力維持上市制度的平穩運作和競爭力，提升香港作為國際金融市場的領導地位。

胡麗芬和駱衍廷將向上市主管陳翊庭匯報。駱衍廷已於本周上任，胡麗芬將於2020年9月履新。

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