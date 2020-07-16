九興控股上半年收入縮三成　預告將錄淨虧損

截至6月30日止3個月的收入及出貨量下降，主要由於疫情大流行促使客戶推遲及取消下單與出貨，以及與上一財政年度同期相比，更多客戶要求較短的交貨期，致使季節性訂單模式有所改變。平均售價於期內有所提高，主要受到集團的產品組合及客戶組合的變化所推動。

此外，九興控股發盈利警告，預期截至今年6月30日止6個月可能錄得淨虧損，而2019年同期則錄得淨利潤。預期錄得虧損主要由於疫情大流行造成客戶推遲及取消下單與出貨；集團加快將產能轉移到東南亞的計劃，其中國大陸工廠永久性關閉所導致之遣散費開支及物業、工廠及設備減值等產生較高的一次性費用；及由於在中國大陸、印尼及越南部分工廠因訂單減少而由集團給予當地員工額外休假，致生產設施較低的使用率所產生的經營去槓桿化效應。

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