九興控股上半年收入縮三成 預告將錄淨虧損
2020年07月16日 18:14
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九興控股(01836)公布，由於新冠肺炎大流行造成了經濟活動放緩，包括多個國家實施封鎖，嚴重影響集團品牌客戶的業務，並擾亂了集團部分在中國和東南亞的生產設施。由於這種不利情況，相較於上一財政年度同期，集團未經審核之綜合收入於截至2020年6月30日止3個月減少43.4%至約2.48億美元，於截至6月30日止6個月減少31.9%至約5.112億美元。
截至6月30日止3個月的收入及出貨量下降，主要由於疫情大流行促使客戶推遲及取消下單與出貨，以及與上一財政年度同期相比，更多客戶要求較短的交貨期，致使季節性訂單模式有所改變。平均售價於期內有所提高，主要受到集團的產品組合及客戶組合的變化所推動。
此外，九興控股發盈利警告，預期截至今年6月30日止6個月可能錄得淨虧損，而2019年同期則錄得淨利潤。預期錄得虧損主要由於疫情大流行造成客戶推遲及取消下單與出貨；集團加快將產能轉移到東南亞的計劃，其中國大陸工廠永久性關閉所導致之遣散費開支及物業、工廠及設備減值等產生較高的一次性費用；及由於在中國大陸、印尼及越南部分工廠因訂單減少而由集團給予當地員工額外休假，致生產設施較低的使用率所產生的經營去槓桿化效應。
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