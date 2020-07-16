高銀金融28%股權遭質押　抵押者或是主席潘蘇通

以該公司周四收市價計，該批押股市值約19.5億港元。

雖然上述股權披露未有顯示抵押股份的股東是誰，但按2019年7月的資料顯示，潘蘇通持有公司70.86%股權，而公司並無其他主要股東，故不排除上述押股來自潘氏。

另外，按周四早上高銀金融刊發的復牌公告，集團涉及兩筆合共約102.97億港元債務。公司稱，正尋求87億港元新融資及尋求出售一幅啟德住宅地，以解決有關債務，強調公司所持寫字樓物業市值150億至165億港元，高於相關債務額度。公司並表明已入稟香港高等法院，質疑該些自稱接管人接管高銀金融國際中心等資產事宜。

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