高銀金融28%股權遭質押 抵押者或是主席潘蘇通
2020年07月16日 18:55
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潘蘇通
高銀金融(00530)旗下九龍灣高銀金融中心本周初傳被接管，另又有消息指疑有人散播公司財政不穩謠言。公司周四(16日)早上刊發公告解釋事件之同時，聯交所股權披露顯示，中國工商銀行(澳門)股份有限公司(工銀澳門)周三(15日)承押了約19.7億股高銀金融股份，佔28.18%高銀金融股權，抵押人可能是高銀金融主席潘蘇通。
以該公司周四收市價計，該批押股市值約19.5億港元。
雖然上述股權披露未有顯示抵押股份的股東是誰，但按2019年7月的資料顯示，潘蘇通持有公司70.86%股權，而公司並無其他主要股東，故不排除上述押股來自潘氏。
另外，按周四早上高銀金融刊發的復牌公告，集團涉及兩筆合共約102.97億港元債務。公司稱，正尋求87億港元新融資及尋求出售一幅啟德住宅地，以解決有關債務，強調公司所持寫字樓物業市值150億至165億港元，高於相關債務額度。公司並表明已入稟香港高等法院，質疑該些自稱接管人接管高銀金融國際中心等資產事宜。
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