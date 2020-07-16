新冠肺炎：鋁罐供不應求　美飲料廠須全球搵貨

外國傳媒報道，美國疫情延續，使原本在餐廳飲用啤酒和飲料的消費者紛紛「一箱箱」買回家慢慢喝，這就給飲料公司和飲料罐製造商帶來問題，就是「鋁罐缺貨」。

可口可樂發言人Ann Moore說：「鋁罐供應非常緊張，因為太多人買大量產品回家享用。」

為因應需求大增，飲料罐製造公司Ball Corp.已在現有美國廠房加開兩條新的生產線，並計劃明年底前再建兩座新工廠。然而，這可能對目前的供應荒沒甚麼幫助。Ball公司發言人Renee Robinson表示，疫情來襲前鋁罐的需求已見提升，疫情蔓延後，需求更是前所未見地暴增，導致部分罐裝飲料缺貨。

罐頭製造商協會會長Robert Budwa說：「製罐工業現在每周7天、每天24小時趕工，因應前所未見的需求急飆。」

百事公司行政總裁Ramon Laguarta近日也表示，在供應鏈上做了一些抉擇，暫時不供應銷路較小的產品。他未說明是哪些產品，也未歸咎於包裝罐供貨不足，只承認和眾多食品和飲料一樣，百事也遭遇「供應鏈挑戰」。

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