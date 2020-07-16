【全球攬炒】菲經濟命脈受挫　國民匯錢回國金額跌幅19年最多

外國傳媒報道，海外菲律賓人匯回國內款項是菲律賓經濟命脈之一，但受疫情衝擊，近20萬名菲國海外勞工失業。菲律賓央行統計，今年4月海外匯回菲國金額跌幅創19年最高。

央行指出，今年4月，海外菲律賓人透過銀行匯回的款項總額為20.46億美元(約159億港元)，較去年同期的24.41億美元下滑16.2%，原因包括部分國家受疫情影響嚴重，海外菲律賓人因此失業返國，還有各國封城導致銀行營業時間縮短或暫停營業，匯款服務也受影響。期內菲律賓人匯回金額最多來自美國，佔39.6%；其次是新加坡、沙特阿拉伯、日本、阿聯酋、英國、加拿大、卡塔爾、香港和南韓。上述這些國家的匯款佔菲國1至4月全部海外現金匯款總額的79.1%。

報道指出，這項數據創下2001年1月菲國海外勞工匯款劇減33.5%以來的最大跌幅。在疫情席捲全球之際，菲國海外勞工失業情形恐怕只會惡化。央行估計，今年海外菲律賓人匯回金額將縮5%。

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