中滙集團：調升毛利率目標至49.5%

首席運營官劉文琦說，學生將陸續於8月底起開學，目前招生情況未有受影響，預期2020至2021學年的學生人數可穩步增加約3,500人，至約3.83萬人。

黃氏又指，集團全年的資本開支預算約7億元，至第3季度已用3.75億元，而手頭現金約8億元，另有未動用的銀行貸款額度近10億元，資本足夠需要，未有融資需求。

集團正拓展職業教育培訓業務，劉文琦指，該業務佔收入不足1%，有意逐步提升職業教育業務的比重，如其他同業般5%，甚至佔比10%。 另外，會視乎地理位置、學生源及是否具有協同作用等因素去考慮併購，首選是開拓本科教育。

集團首3財季收入按年上升15.35%至6.09億元人民幣(下同)；毛利1.04億元，按年增長21.3%；在校人數35,227 人，按年增長7.7%。華商學院及華商職業學院2019至2020學年首3個月學費分別按年調升13.3%及3.5%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626