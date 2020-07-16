誰得疫苗得經濟！美專家：美國疫苗戰將敗給中國

疫情肆虐，確實可謂：「誰得疫苗得經濟！」外國傳媒報道，美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)主任Anthony Fauci周三(15日)表示，預期美國能夠達成目標，在年底前研發出新冠肺炎疫苗，惟也不諱言，在此之前，中國內地的研發團隊能夠率先「達陣」。

事實上，中美不只在貿易、科技、軍事上較量，研發疫苗之路也要比速度！近期言論與美國總統特朗普「作對」的Fauci表示，對於美國研發出疫苗的時間表感到樂觀，預計年底前出爐。

美國生物科技大廠Moderna研發的mRNA-1237新冠疫苗臨床試驗於周四(14日)報捷，透露參與臨床研究計劃的45名成人均產生「免疫」反應，而且副作用輕微。

不過，Fauci也相信，在研發疫苗之路上，中國內地科學家會率先跨越終點線，惟他認為不會贏很多，「我認為大家都在同一個賽道上，如果他們先達陣，他們不會比我們特別早，這是肯定的。」

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