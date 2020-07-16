燕麥奶Oatly獲逾15億元融資　估值達156億元

外國媒體報道，瑞典植物食品和飲料品牌Oatly獲得由黑石牽頭財團的2億美元(約15.6億港元)融資，使其估值升至20億美元(約156億港元)。

該財團還包括咖啡連鎖店前CEO Howard Schultz、著名主持人Oprah Winfrey、演員Natalie Portman和由Jay-Z創立的娛樂機構Roc Nation。

公司表言人表示，此次出售的股權佔該公司10%的股份，這筆錢將用於擴大在歐洲，美國和亞洲的生產和分銷能力。

Oatly成立於1994年，目前產品主要包括燕麥飲料，燕麥粥和雪糕，現已在20個國家和地區的5萬多個地點銷售。

Oatly進入公眾視野也數到2012年，Toni Petersson坐上這家公司CEO的位置後。他讓燕麥奶跟咖啡捆綁到了一起，推出灰色包裝的「咖啡大師燕麥飲」系列，並且不斷進駐精品咖啡店。

2017年，Oatly的銷售額為6.4億瑞典克朗，而2018年銷售額就達到了10億瑞典克朗，幾乎是翻倍。

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