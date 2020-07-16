樓價UPDATES：美孚新邨放盤1日即獲承接

二手市場再現極速成交，荔枝角美孚新邨三房單位，放盤1日，新買家睇樓一次，獲減價12萬元，即以968萬元承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島7座中層G室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲買家以775萬元買入，實用呎價約17,033元，新買家為外區客。

●柴灣杏花邨34座高層1室，實用面積614方呎，三房兩廳間隔，望內園景，以965萬元獲承接，實用呎價約15,717元，新買家為外區用家。

●西灣河嘉亨灣3座中層D室，實用面積942方呎，套三房間隔及工人套房設計，享全海景，叫價2,600萬元，最終以2,548萬元易手，實用呎價27,049元，新買家屬於東區換樓客。

●鰂魚涌太古城7月錄得18宗成交，其中洞庭閣中層H室，實用面積545方呎，兩房間隔，望海景，以968萬元交吉易手，實用呎價17,761元。

●北角半山摩天大廈高層E室，實用面積1,806方呎，套三房連工人房間隔，享海景，原先開價4,300萬元，劈價120萬元，減幅2.8%，最終以4,180萬元連一個車位成交，實用呎價23,145元。

●北角峰景大廈中層中層I室，實用面積1,658方呎，三房連工人房間隔，享池景，獲區外換樓客以約3,200萬元承接，實用呎價19,300元，原業主於2012年6月購入上址投資，當時作價2,352萬元，持貨8年帳面獲利848萬元。

●灣仔囍滙2座中層B室，實用面積519方呎，一房及儲物房間隔，以26,800元租出，實用呎租51.6元。

●灣仔囍滙3座低層G室，實用面積346方呎，開放式間隔，原叫租22,000元，放租40日，獲單身客以月租17,300元承租，實用呎租50元，業主於2013年11月購入，當時作價657.5萬元，租金回報3.2厘。

●赤柱村道50號單號屋，實用面積約2,717方呎，三房三套連工人套間隔，外望享開揚景觀，近日以150,000元獲承租，實用呎租約55元，原業主於2015年4月以約1.2615億元購入，現享租金回報率僅1.4厘。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街119號高層C室，三房間隔，實用面積約701方呎，原以980 萬元放盤1日，即獲外區客接洽，議價後減價12萬元，以約968萬元成交，實用呎價約13,809元，新買家為分支客，睇樓一次即拍板入市。

●荔枝角美孚新邨4期百老滙街113號中層B室，實用面積667方呎，套三房間隔，望山景，吸引用家斥資916萬元承接，實用呎價約13,733元。

●西南九龍浪澄灣2座中層B室，實用面積約558方呎，兩房間隔，享海景，由去年12月底開始放盤，原業主開價1,200萬元，經議價後減價5萬元，終以1,195萬元沽出，實用呎價約21,416元。

●大角咀亮賢中低層A室，實用面積561方呎，兩房兩廳間隔，望公園景，最初開價920萬元，議價後降價62萬元，以858萬元易手，實用呎價15,294元，新買家為同區分支家庭，見業主願意降價，即入市自用。

●大角咀港灣豪庭3座高層E室，望海景，兩房間隔，實用面積約344方呎，以750萬元放盤1個月，獲區內客接洽，議價後減68.2萬元，以約681.8萬元成交，實用呎價約19,820元，低市價約3%。

●紅磡環海．東岸1A座高層B室，實用面積約352方呎，兩房間隔，望郵輪碼頭海景，上月起以18,000元放租，經議價後減價2,000元或約11.1%，終以16,000元租出，實用呎租約45元，近月區內租金對比上一年度低5%至10%。

●牛頭角淘大花園P座中層7室，實用面積285方呎，一房間隔，外區新婚客睇樓1星期後，終承接單位，成交價約533萬元，實用呎價18,702元。

●將軍澳南豐廣場5座高層D室，實用面積691方呎，套三房間隔，望海景，以約945萬元成交，實用呎價13,676元。

●將軍澳領凱9座左翼中層B室，實用面積約733方呎，套三房連儲物室設計，叫價960萬元，經過一輪議價後，終以938萬元成交，當中減價22萬元或約2%，實用呎價約12,797元。

●將軍澳嘉悅1座低層C室，實用面積約372方呎，一房間隔，以685萬元易主，實用呎價約18,414元，本月至今該盤暫錄上述首宗二手成交，現時有約32個放盤，叫價由698萬元起。

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新界區

●屯門豐連1座低層H室，實用面積302方呎，一房一廳間隔，外區客見單位有大部分傢電，可即租即住，決定以11,600元即睇即租，實用呎租38.4元，如以單位現時市價約500萬作計，租金回報率達2.8厘。

●天水圍居屋天頌苑H座高層7室，實用面積506方呎，兩房一廳間隔，區內客為鄰近朋友居所，決定以10,300元即睇即租，實用呎租20.4元，如以同類型單位銀行估價約531.5萬元計，租金回報率達2.3厘。

●元朗RESIDENCE譽88第1座低層B室，實用面積644方呎，三房連儲物房間隔，原業主於去年開始放盤，叫價790萬元，租客未遷出，不設睇樓，今年初疫情爆發，叫價下調至780萬元，獲買家洽購，雙方議價後，最終以775萬元成交，實用呎價12,034元。

●粉嶺牽晴間錄本月首宗成交，單位為8座中層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，日前以540萬元獲承接，實用呎價14,063元，原業主於2017年以500萬元購入，持貨3年帳面獲利約40萬元。

●大埔富萊花園金棠閣中層A室，實用面積636方呎，三房間隔，原先開價930萬元，放盤1個月，累減20萬元或2.2%，最終獲用家以910萬元承接，實用呎價14,308元。

●沙田御龍山5座高層C室，實用面積558方呎，兩房間隔，議價後以960萬元沽出，實用呎價17,204元，原業主於2008年以534萬元購入，持貨12年，帳面獲利約426萬元離場，單位升值約80%。

●沙田第一城7月暫錄16宗成交，其中30座中層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，以578萬元易手，實用呎價17,676元，原業主則於1992年以122萬元購入，持貨28年，帳面獲利約456萬元離場，單位升值約3.7倍。

●沙田好運中心松林閣中層E室，實用面積348方呎，兩房間隔，日前以595萬元易手，實用呎價17,098元。

●大圍聚龍居3座低層B室，實用面積942方呎，三房間隔，原開價1,250萬元，放盤兩個月，最終以1,248萬元連車位沽出，實用呎價13,248元，原業主於2016年3月以835萬元購入，持貨逾4年至今，帳面獲利413萬元，單位期內升值49%。

●馬鞍山迎海2座高層C室，實用面積510方呎，一房兩廳連儲物室間隔，原先開價850萬元，減價22萬至828萬元成交，減幅2.6%，實用呎價16,235元。

●馬鞍山新港城P座高層5室，實用面積361方呎，兩房間隔，原先開價645萬元，微減10萬，獲買家以635萬元承接，實用呎價17,590元。

●馬鞍山銀湖．天峰7座低層H室，實用面積700方呎，三房兩廳間隔，放盤兩星期，原叫價1,040萬元，速以1,030萬元易手，實用呎價14,714元。

●馬鞍山海典灣1座中層G室，實用面積477方呎，兩房間隔，開價785萬元，議價後以748萬元易手，實用呎價15681元。

●西貢上洋村雙號屋單位，兩房兩廳間隔，望山景，連天台，放盤價820萬元，減價20萬元，以800萬元成交，原業主於2017年2月以552萬元購入，持貨逾3年帳面獲利248萬元，物業期內升值45%。

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