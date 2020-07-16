新盤UPDATES：屯門區臨海項目率先公布售價

發展商無懼疫潮，繼續開售全新樓盤，屯門區臨海項目率先公布開價，周末正式開放示範單位及收票。而各區洋房亦紛紛錄得承接，售價介乎數千萬至逾1億元不等。

●御海灣首推88伙 入場費468萬元起

她指出，整批單位折實平均呎價17,377元，與同系區內御半山目前售價相若，開價屬貼市價，本周六(18日)起開放示範單位及收票，最快下周開售。

資料顯示，同系區內御半山II期，於2019年6月公布開價，首批單位折實平均呎價15,166元。

●御海灣開價：中原陳永傑料首批單位可一Q清枱

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，屯門御海灣開價進取，仍屬貼市價，由於全港缺缺乏售價500萬元以下細價單位供應，市場需求仍大，首批單位可望一Q清枱，本月全月都手成交量料1,300至1,400宗。

●御海灣開價：美聯布少明預計用家佔八成 呎租可達40元

美聯住宅部行政總裁布少明表示，屯門御海灣開價貼市，與目前區內新盤呎價約1.7萬至1.8萬元相若，料首批開售反應理想，預計買家佔八成為用家，日後呎租可達40元，回報率約3厘。

●山水盈洋房連車位逾4200萬獲承接

路勁地產旗下元朗錦田北山水盈，再錄洋房交投。美聯高級區域營業董事林振華表示，該行促成19號屋成交，實用面積2,294方呎，間隔四房雙套間隔，內置私人升降機，獲用家承接，連同車位涉資約4,215.3萬元。項目自去年底推出至今累售165伙，總套現金額逾19億元。

●高爾夫‧御苑再錄洋房承接 做價5050萬元

●九肚雲端洋房逾1.22億沽出 呎價4.1萬元

一手洋房承接力強。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）位於沙田九肚的雲端，剛連沽兩伙。其中Sommet 9 洋房，實用面積2,987方呎，花園面積732方呎，以逾1.22億元售出，呎價4.1萬元。

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