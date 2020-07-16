夜市UPDATES：美股跌幅收窄　港夜期重上二萬五

美股跌幅收窄，雖然部分銀行股業績讓市場感驚喜，惟科技股升勢乏力下，道指目前報26,803點，跌66點或0.25%；標指報3,208點，跌18點或0.56%；納指報10,418點，跌132點或1.25%。

港股期指夜市收復二萬五關，目前報25,106點，升186點，高水135點。

美國五大科技股FAANG向下，蘋果公司跌1.28%，亞馬遜跌近2%；Netflix跌約1%。

美國上周首次申領失業救濟人數減少1萬人，至130萬人，但多過市場預期的125萬人。經濟學家們稱，首次申領失業救濟人數之所以居高不下，是因為出現第二波裁員。由于新冠肺炎疫情抑制了需求，增加了企業破產情況，尤其是在零售業，首次申領失業救濟人數可能會進一步增加。

另一份數據表明，美國6月零售銷售增幅高於預期。美國6月零售銷售按月增長7.5%，升幅高於市場預期的5%。

周四歐洲央行公布利率決議，維持三大關鍵利率及抗疫刺激計劃不變，並表示將密切關注歐元區的經濟實力。歐股未市仍受壓，英股跌0.5%；法股跌0.34%；德股跌0.4%。

【21:30】美國就業數據遜色，美股開市早段見回吐，道指跌210點，至26,660點；納指跌111點，至10,438點；標指跌26點，至3,199點。

美銀次季純利按年挫52%至35.3億美元，或每股37美仙，但仍高於市場預期的28美仙，期內需為貸款虧損撥備51億美元，是2010年以來最多。美股股價早段跌4.04%至23.6美元。

摩根士丹利次季純利按年增長45%至32億美元，或每股1.96美元，亦勝市場預期的1.12美元，期內整體收入增30.9%至134億美元，主要是交易業務收入飆68%，抵銷期內為貸款虧損撥備2.39億美元的影響。大摩股價早段升0.47%至51.59美元。

美國鋁業第2季經調整後每股虧損2美仙，較上周初步估計的最多蝕8美仙溫和，加上削減成本的措施下，現金結餘升至9.65億美元，有助應對甚具挑戰的市場環境。美鋁股價早段升2.52%至13.01美元。

個人電腦生產商戴爾正初步探討將持有多數股權的軟件商VMware拆售，戴爾股價早段急升14.4%，至60.29美元。

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