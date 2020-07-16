何柱國減持星島17%股權　涉逾2.2億元

據此，Luckman Trading已同意出售其現有1.5億股予若干獨立投資者，每股配售股份價為1.5港元。緊隨配售事項完成後，何柱國透過Luckman Trading間接持有的股權由4.26億股減少至2.76億股，或全部已發行股份約48.5%減少至31.43%，Luckman Trading仍為控股股東。

董事會獲何柱國告知，現時配售事項預期不會影響潛在交易之進展。董事會預期配售事項不會對公司及其附屬公司的業務產生任何重大影響。

按上述披露，交易估計涉及約17%股權及約2.25億元。

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