Siri和Alexa成為歐盟「物聯網」反壟斷調查對象

財經媒體彭博報道，蘋果公司的Siri和亞馬遜的Alexa等語音助手面臨審查，因歐盟監管機構展開了廣泛的反壟斷調查，探究科技公司如何使用數據來牢牢把握不斷增長的市場。

歐盟委員會周四(16日)在有關物聯網調查的聲明中表示，監管機構已經看到有迹象表明，科技巨頭可能限制數據訪問或生產與其他公司不兼容的產品。

歐盟競爭事務專員Margrethe Vestager在比利時布魯塞爾舉行的新聞發布會上說，語音助手通常是家庭設備的中心，她還提及了健康追蹤設備。在該領域，Vestager在單獨調查谷歌對健康數據助手Fitbit的收購。

Vestager說：「獲取大量用戶數據似乎是該領域成功的關鍵，因此，我們必須確保市場參與者不會利用對這些數據的控制來扭曲競爭，或者以其他方式將競爭者隔絕在這些市場之外。」

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