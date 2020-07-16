【你反白眼未】國信證券︰中芯估值不排除超過台積電

該行稱，從可替代性來講，中芯與茅台一樣不可替代、無法複製，這種稀缺性導致中芯具有和茅台同樣的議價能力。而「從社會必要勞動時間的角度看」，中芯的價值量更加是超越貴州茅台，事關茅台酒基酒生產周期1年，2次投料、9次蒸餾、8次發酵、7次取酒，歷經1年時間，其他競爭對手付出再多的必要勞動時間，也無法釀出跟茅台一樣的白酒。而中芯的14納米先進製程需要500多道工序，自從2017年台積電前研發大將梁孟松入職擔任聯席首席執行官以來，也花費了3年多的時間才正式開發出14納米先進製程。

該行又稱，從更長時間角度看，內地800年前就釀造出了茅台酒，而直到2019年才有第1個14納米。所以，從社會必要勞動時間看，中芯的價值可媲美茅台。此外，巨額的資金壁壘、高技術壁壘是無法複製，中國有了中芯，再有錢的金主也不會再去投資1家先進製程的競爭對手。

當然，究竟這個「估值」指的是市值，抑或市盈率、市帳率等等，網上流傳的國信報告則未見釐清。如果是市盈率，「北水」早已將其實現，事關中芯港股經歷周四大跌後，市盈率仍超過90倍，而技術和盈利能力遠超中芯、兼夾季季有息派的台積電，市盈率也只是20倍左右。但如果是市值，那真的要加油了，因為台積電在這方面已連半導體先驅英特爾(Intel)也比下去。

國信證券上月指，評估中芯價值首要看技術突破，之後才是收入和盈利。環顧全球晶片代工業，中芯首季毛利率約26%，本身已值2.6倍的市帳率。它登陸科創板後，要看該板同業的估值，業務性質最接近的華潤微市帳率達5倍，技術比它強的中芯也應該值5倍。再者，中芯基本上由「北水」定價，港股股價最終會與A股看齊，因此估計最高值48元。

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