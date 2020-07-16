【全球攬炒】日產汽車擬大減全球產量三成

外國傳媒引述消息人士表示，日本第2大汽車公司日產汽車(Nissan)受疫情影響，正考慮削減旗下到今年12月的全球汽車產量，料按年大減30%。

消息透露，日產汽車正計劃縮減4到12月的汽車生產量，從去年同期的370萬輛減至約260萬輛汽車。日產在上個會計年度共生產460萬輛汽車，而日本會計年度是從4月1日到翌年3月31日為止。

數據顯示，在本會計年度的首兩個月(即4至5月)，日產的全球汽車產量按年大減62%至約30.7萬輛；6月的銷售數據將在下個月公布。

消息稱，日產汽車打算將本季產量(7月至9月)從上季的51萬輛增至93萬輛左右，意味本季產量按年減少約25%；下季產量(10到12月)則預計將增加到110萬輛左右，按年仍減少約8%。

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