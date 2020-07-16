華爾街狂人：美股升到7月28日前　之後跌勢恐超預期

外國傳媒報道，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)周一(9日)認為，未來一兩周美股或許還會繼續上漲，但7月底就到了回落之時。

他引用了威廉指標創辦人Larry Williams的走勢指出，7月底看起來就是標指要下跌的開始。通常來說，7月是美股比較看漲的時段，今年同樣如此。

他預期，未來兩周標指或許再漲4至5%，但到了7月28日(周二)左右就到了下跌的時候，因為美國政府的失業救濟金到本月底就到期了，市場調整將不會意料之外。

至於調整幅度，他認為很難說有多大，但目前大量投資者做好，或許預示下跌來臨時情況會比較糟糕。

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