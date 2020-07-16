【「疫」市奇葩】大摩：擁百億美元資金　擬增派息回購

受新冠肺炎影響，國際銀行業都傾向保留資金，惟摩根士丹利公布創紀錄的季度盈利後，該行行政總裁James Gorman表示，該行應該能夠提高股息，並在明年恢復回購。

Gorman受訪時表示，大摩目前坐擁60億至100億美元資金，到年底這一數字將激增至100億至150億美元。他稱應該增加股息及重啟回購，但仍需通過9月份的新壓力測試後，看看未來三到六個月的經濟表現如何。

摩根士丹利公布，第2季純利按年增長45%至32億美元，或每股1.96美元，勝市場預期的1.12美元，期內整體收入增30.9%至134.1億美元，主要是交易業務收入大增68%，當中定息交易業務收入幾乎跳升兩倍至30.3億美元，股票交易收入亦升至26.2億美元；投資銀行收入亦見增長，抵銷期內為貸款虧損撥備2.39億美元的影響。

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