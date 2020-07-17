東方日報B1：科創板概念股散水　中芯冧25%

中芯A股股價高開2.45倍，觸及95元人民幣的全日高位，全日低位亦高達80元人民幣，惟港股股價早段僅升3.77%，高見39.9元，未幾更開始「跳樓式」下跌，一度瀉28.48%，低見27.5元。

即使行業龍頭台積電下午發表樂觀的今季業績指引，並調高今年資本開支預算展示對未來的信心，中芯港股依然乏力反攻，失守30元關，並以近全日低位的28.75元收市，未隨台積電的佳音「起舞」，比周三才創下的歷史盤中高位累瀉近36%，技術上「見熊」。中芯港股成交達225.67億元，佔主板成交11.29%，「北水」買賣額達137.59億元，惟整體而言還是進一步淨賣出約16.46億元。

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，內地科創板確實願意給予高增長股份較高估值，問題是已經「炒過龍」，中芯等「科創板概念」港股昨日以龐大交投暴瀉，可見這波純靠概念推動的炒作已沉寂下來。

他又估計，有關股份短線未跌完，況且「高增長股有泡沫爆破迹象，A股亦急跌，如果滬綜指失守3,100點，港股都幾危險」。他續指，內地和香港投資者很不同，中芯港股目前對A股約七成折讓應會持續。

儘管台積電上季逾三成收入來自中芯能力未及的先進製程，兩者市場不同，但台積電總裁魏哲家仍預期，全球晶圓代工業今年收入會有15至19%增長；又指就算客戶之後或進入去庫存周期，鑑於不少廠商正磨拳擦掌推出5G手機，現時還要確保晶片供應。5G手機半導體含量會高很多，5G與高效能運算都是結構性大趨勢。

惟魏稱成熟製程中唯獨28納米(中芯第二先進的製程)表現欠佳，原因是業界產能過剩。儘管CMOS影像感應器等應用會陸續導入28納米，但進度較預期慢。

陳炳強認為，中芯港股上升軌底部在22、23元水平。就算其晶片規格不高，需求仍不弱，而且國家要扶持晶片製造，但「上返40蚊就難搞，因上面大把蟹貨」。

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