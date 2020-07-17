中環Hot Talk：金融業打工穩陣嗎？

我早前也曾提過，過去一年營商環境不太理想，疫情已經大半年都未見好轉，加上香港前景等不確定因素打擊下，似乎金融行業的人力市場反而異常暢旺。除了我收到不少來自Head Hunter的訊息外，也知道一些行外朋友都收到不少金融機構的面試邀請。

我有一位朋友從事IT工作多年，一直都在政府或非金融機構工作，他常聽行家說在銀行或外資金融機構做IT工作的薪酬非常好，所以一直都找機會轉工，但直至現在都未曾到金融機構工作。

不過，他每次有面試機會都會問我一個問題：「某某銀行穩唔穩陣？」事實上，我想借這個機會向他說聲唔好意思。因為我每次均作同樣回應：「唔知喎，但做得金融就預咗唔穩陣㗎啦。」或許他一直覺得我在敷衍，卻是一句真心話。

不經不覺在金融界工作了十多年，見過各種的裁員，甚至有公司本來雄心壯志，但半年後換了老闆便改變方向要炒人，也見過有人剛上班不久便遇上全個部門「摺埋」。穩陣？我從來不會用來形容金融業工作。

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人

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