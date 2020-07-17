美股收市：道指跌135點　結束4連升

雖然部分銀行股業績讓市場感驚喜，惟科技股升勢乏力下，美國股市周四(16日)受壓。道指收報26,734點，跌135點或0.5%，結束連續4日升勢；標指收報3,215點，跌10點或0.34%；納指收報10,473點，跌76點或0.73%。

美國上周首次申領失業救濟人數減少1萬人，至130萬人，但多過市場預期的125萬人。經濟學家們稱，首次申領失業救濟人數之所以居高不下，是因為出現第二波裁員。由于新冠肺炎疫情抑制了需求，增加了企業破產情況，尤其是在零售業，首次申領失業救濟人數可能會進一步增加。

另一份數據表明，美國6月零售銷售增幅高於預期。美國6月零售銷售按月增長7.5%，升幅高於市場預期的5%。

個股方面，美銀次季純利按年挫52%至35.3億美元，或每股37美仙，但仍高於市場預期的28美仙，期內需為貸款虧損撥備51億美元，是2010年以來最多。美股股價全日下挫2.72%，收報23.93美元。

摩根士丹利次季純利按年增長45%至32億美元，或每股1.96美元，亦勝市場預期的1.12美元，期內整體收入增30.9%至134億美元，主要是交易業務收入飆68%，抵銷期內為貸款虧損撥備2.39億美元的影響。大摩股價收漲2.51%，報52.64美元。

美國鋁業第2季經調整後每股虧損2美仙，較上周初步估計的最多蝕8美仙溫和，加上削減成本的措施下，現金結餘升至9.65億美元，有助應對甚具挑戰的市場環境。美鋁股價急升6.3%，收報13.49美元。

個人電腦生產商戴爾正初步探討將持有多數股權的軟件商VMware拆售，戴爾股價收漲12.19%，收報59.1美元。

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