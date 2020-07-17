宅經濟需求勁！Netflix上季再增逾千萬付費用戶

串流影視平台Netflix公布，在今年第二季新增付費用戶1,010萬個，連續兩季增速超過1,000萬個，主要由於新冠肺炎疫情持續，刺激「宅」經濟需求。

期內，該公司淨利潤7.2億美元，每股盈利1.59美元，好過去年同期的60美仙，但低於市場預期的1.82美元。收入按年增25%至61.5億美元，市場預期60.8億美元。

Netflix預期第三季收入63.3億美元，市場預期為64億美元；每股盈利預期2.09美元，市場預期為2美元。該公司僅預期第三季淨增付費用戶250萬個，大幅低於市場預期的540萬個。

Netflix股價於周四(16日)盤後交易時段急跌9.18%，報479美元。

該公司同時宣布，任命首席內容主管Ted Sarandos為聯合行政總裁。

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