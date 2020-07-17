華爾街著名投資大師：短線看好美股表現

華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資官Scott Minerd周三(15日)接受外媒訪問時表示，預期聯儲局的貨幣政策將保持足夠寬鬆，繼續推動風險資產價格上漲，短線仍然看好美股表現。不過，他警告股市升勢僅依靠政府的「人為」支持，憂目前估值已達到1990年代後期的水平。

美股標指現時的市盈率約為25倍，與2000年科技泡沫破滅之前的市盈率相似。Minerd引述古根海姆的分析指，最大型的科技巨擘，包括蘋果公司、微軟、亞馬遜和Alphabet，其股價很大程度上受到企業債券孳息率變化所驅動。

他說，雖然投資者可能在股市上賺更多的錢，但目前高孳息率和投資級別企業債券的風險調整後回報率更高。

Minerd還表示，大型銀行撥備不足，截至3月底沒有為壞帳留出足夠的資金，而摩根大通、花旗和富國銀行第二季度總計280億美元的撥備(金融危機以來最高金額)是「無的放矢」。他說，銀行「正在追趕」，預計今年晚些時候將提取更多撥備。

對於今年11月美國大選，他指，11月選舉勢均力敵的可能性「很高」，但歷史表明，這些經歷往往是短暫的，因此對長期投資者而言，不一定要將其納入風險評估之中。

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