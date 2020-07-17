中國5月所持美債創3個月高位　日本持有佔總量創新低

美國財政部的數據顯示，中國5月增持109億美元美國國債，由持有1.0728萬億美元，增至1.0837萬億美元，創3個月新高，為美國的第二大債權國。

至於日本5月所持美債則減少58億美元，至1.26萬億美元，所持美債在美國政府債券總量佔比降至6.6%，創歷史新低，4月份佔比則為6.8%，但日本仍是美國的第一大債權國。

中國及日本所持美債總量依然超過下一個「梯隊」(英國、愛爾蘭及巴西)的總和。

美國的第三大債權國為英國，5月所持美債達3,935億美元，4月持有3,738億美元，隨後是愛爾蘭，由3,003億美元增至3,235億美元。

此外，外國投資者在5月淨買入美國股票和債券總計680.3億美元，高於4月賣出1,530.2億美元。過去12個月，淨賣出總計699.8億美元。

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