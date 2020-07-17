維達半年多賺1.07倍派息10仙　行政總裁辭任

受新冠肺炎疫情影響，中國內地生產及物流在第1季受到影響，但在第2季得到恢復。紙巾分部的收益約62.43億元，按固定匯率換算增長0.3%，佔集團總收益的82%(2019年上半年為82%)。高端產品組合佔比持續提升，佔集團總銷售的24.5%。紙巾分部的毛利率及分部業績溢利率分別為39.4%及19.3%。

集團於紙巾市場佔有率，由第1季度的17.3%，增至第2季的18.3%。

個人護理分部收益達13.91億元，增幅按固定匯率換算為3.7%，佔集團總收益的18%(2019年上半年為18%)。

疫情期間，大眾衞生意識的提高進一步加快集團高端產品及品牌的升級。

集團預期，2020年下半年的營商環境仍受經濟放緩、中美貿易摩擦持續發酵、市場競爭加劇，以及人民幣匯率波動的影響。展望未來，新冠肺炎疫情可能令市場對公司衞生及健康產品需求增加，此乃大眾對衞生與健康的關注度提升所致。

另外，公司公布，Johann Christoph MICHALSKI已提出請辭，辭任執行董事兼行政總裁，以尋求其職業發展，現任執行董事兼副行政總裁李潔琳將獲委任為行政總裁，皆自10月1日起生效。

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