【市前重點睇】金價跌穿1800美元關　紐油險守40美元

●美匯指數企96.34；離岸人民幣(CNH)跌至6.9964；港匯見7.7537；美元兌日圓處107.28；歐元跌至1.1386；英鎊低企1.2556。金價跌穿1,800美元關。布油見43.37美元，紐油報40.8美元。道指期貨升近百點。

●華爾街著名投資大師、美國古根海姆(Guggenheim Partners)首席投資官Scott Minerd：短線看好美股表現。

●芝加哥聯儲銀行行長埃文斯稱，美國經濟在第2季急劇下滑，今年下半年可能會表現得更好，但恐怕要到2022年年中才會恢復至新冠肺炎疫情爆發之前的水平。

●5月份外國持有的美國國債升至3個月高點，日本的美國國債持有比例下降至創紀錄最低，中國的持有規模增加109億美元至3個月最高水平。

●宅經濟需求勁！Netflix上季再增逾千萬付費用戶。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1萬人，至130萬人，但多過市場預期的125萬人。

●美國6月零售銷售按月增長7.5%，升幅高於市場預期的5%。

●美國10年期國債孳息率跌1.31點子，報0.6168厘。

●港股ADR指數收報25,145點，升174點或0.7%。

●即月恒生指數夜期收報25,104點，升184點，高水133點，成交25,511張。

●紐約8月期油收報每桶40.75美元，跌0.45美元或1.09%；布蘭特9月期油收報每桶43.37美元，跌0.42美元或0.96%。

●紐約8月期金收報每安士1,807.5美元，跌6.3美元或0.4%，仍守住1,800美元關口。

●歐洲央行維持貨幣政策不變，行長拉加德稱，經濟復甦的速度和規模仍高度不確定，貨幣政策將不受限，央行擬動用抗疫緊急購債計劃的全部額度，但據悉該行其他官員對此存有不同意見。

●新加坡金管局：香港仍是強大金融中心，無大量資本流出。

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