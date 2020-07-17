【股民熱話】內地股市升浪係咪玩完？港股月底睇咩位？

近日內地股市顯著回落，不少股民都在盤算，到底A股升市是否經已Game Over？港股仲有冇運行？

觀乎內地最新公布的經濟數據，次季經濟回復正增長，表現勝預期，惟消費信心仍有待全面復甦，主要受累於就業市場仍然嚴峻。7月以來股市氣氛轉熱，但總不能靠瘋炒A股來達到刺激消費的目的，因此只會製造出泡沫危機，得不償失。相信經歷近期急升後，A股作出調整是有其必要，此後官方會盡可能保持A股「慢牛」基調，以為企業融資和財富效應創造利好條件。至於長官意志是否敵得過宏觀形勢，則屬後話。

對外，站在中美角力，中國的戰略上，是要維持市場開放，以利誘來抵住美國的圍堵。今年全面開放金融市場，讓外資全資持股來參與，相信對不少外資而言都有吸引力，從中國國債市場的資金流入量，可以見到外資的取向。至於經過近期的調整後，外資對A股的取態，至為關鍵。如無意外，年內會再有國際指數公司增加A股佔比比重，料有助持續吸引長線資金進駐，A股慢牛唔係冇條件，但眼前炒過龍就反而會壞事，調整無可避免，但實力新經濟股該可經得起考驗。

此外，如今內地經濟尚未脫險，要繼續施以積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策來支持經濟表現。可地方政府財政緊絀，中央的財政狀況亦不見得寬裕，讓A股發揮融資平台角色，一方面有助盤活資產流動性，二則可以帶動居民減儲蓄增加投資理財，金融業非利息收入改善，諸如社保等國家隊得亦可藉旺市減持股份套現改善財務狀況，維持A股活躍度，策略上具意義。只是，今次升市是否曇花一現，政府又變相重蹈覆轍，自製股市「快牛」變相向散戶來一次大集資，過後就「關人」？畢竟如今中國面對的是中美角力兼全球疫情第三波，太多變數。所以散戶落得場，都預咗有隨時「散水」的風險，要識執生，呢個世界無必贏呢回事！

總括而言，呢期內地主動向股、樓二市潑冷水，畢竟資產價格與實體經濟的關係如兩條腿，走路步伐要協調才能達到目的地，其中一條腿猛向前衝，另一條腿根本追不上的話，後果只得一個，就係「仆直」！但升市暫時煞住，也不就等於世界末日，所謂「世事如棋局局新」，還是見步行步！

排除首季的全球大冧市再於年內出現，未來兩地股市仍存在機會，只是策略上要避免高追，且須嚴守止蝕紀律，針對實力股的波幅，保留實力靜候調整再作部署。筆者估計，呢浪恒指要回試24,000至24,500點水平，整固過後先再開波。短線若持貨太重，可以睇位減減磅，保留實力候低再試；若然手持現金想買心儀實力股，都可以多等一陣，暫不用心急撈貨！

東網財經專欄作者 帥哥

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