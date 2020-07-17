【專家點評】古勝：中國鐵塔跌至咩位先值博？

尋日(16日)港股貼近全日低位收市，全日跌2%報24,970點，成交額近2,000億元。老古早幾日叫大家小心地緣政治及內地強調「健康牛」的風險，但本周二及周三於25,300點均見支持，仲以為港股已經搵到短期底，點知都係計劃趕不上變化。受市場憂慮中美關係惡化以及A股大調整影響，恒指一下子打穿埋25,000點關口，有聽老古講控制注碼的缸邊友，依家就算坐艇都唔會太傷；有執行止蝕，更可以保留實力。

至於後市會唔會下試50天線24,500點？老古都冇水晶球，話晒由近日高位已回調逾1,800點，隨時有機會作出反彈，因此只能見步行步。不過，老古有兩個建議，對於進取想撈底的人，可以考慮喺24,800點落第一注。至於保守者，梗係寧買當頭起，等大市企穩10天線再考慮，雖然到時可能會買貴，但買得相對安心。

再睇走勢，老古上月提過大家，買中國鐵塔唔使心急。皆因該股由去年底起營造大型頭肩頂向下，上月中一度跌穿頸線1.5元，於6月底低見1.37元；鐵塔尋日跌逾2%收報1.44元，若跌穿埋上次低位1.37元，真係好大機會回試1.2元水平，屆時再博反彈都未遲。

東網財經專欄作者 古勝

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