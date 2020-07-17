【專家視野】郭家耀：外賣平台轉型　估值續高

此外，原小象事業部更名為「買菜事業部」，繼續加速發展美團買菜業務。公司表示，食雜零售行業尚處於快速發展變化的早期階段，線上化率低，市場規模巨大，將繼續探索和更新業務模式，優化運營，提高產品和服務質量，以滿足不同群體、不同城市及不同層次的差異化消費需求，不斷提升用戶體驗。美團繼續利用自身平台，延伸服務覆蓋，有助進一步提升估值。

同時，競爭對手「餓了麼」亦計劃將業務升級轉型，從餐飲外賣平台升級為生活服務平台。今次升級涵蓋四大範疇，從送餐升級到提供同城生活全方位服務、個性化推薦、內容化互動、會員體系升級。餓了麼CEO王磊表示，餓了麼從送外賣到送萬物、送服務，持續聚焦消費者身邊經濟，商品和服務都可以外賣到家。未來餓了麼將在各個垂直領域深入發展，加碼非餐飲領域的外賣服務。另一方面，越來越多商家也意識到，數字化能力已經成為餐飲和零售行業的必備技能。餓了麼加碼推出非餐飲配送服務，將有利提升客戶價值，鞏固平台的流量。

兩大餐飲外送平台升級轉型至生活服務平台，屬現有服務的延伸，有望產生明顯的協同效應，謀求進一步發掘客戶的價值，相信市場會認同有關策略，帶動估值持續高企。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

（筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份）

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