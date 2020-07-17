【專家視野】鄺紫珊：大市調整　部署生科股

新冠肺炎爆發以來，逾百億美元資金流入醫療板塊，流入金額遠高於過去幾年的單一年度淨流入的金額。其中，生物科技行業在醫療行業中屬高增長，目前市場仍有大量資金持續流入醫療行業，預期有利該板塊的快速增長。

目前，市場高度關注疫情帶來的投資機會，資金仍持續流入，行業類包括生物科技醫療的相關個股，以及以結合大數據、人工智能辨識與分析技術的AI精準醫療也受市場注視，自3月以來，整體股價升幅已超過三成。

隨着大數據的廣泛運用及普及，將提高人工智能的需求，尤其是醫療行業也是朝着精準醫療發展，優化治療成效及精進為目標，以及疾病預防及超前的醫療部署。據了解，近年很多歐美大型保險公司都有投資精準醫療服務項目，捕捉有關投資機會。

有調查數據顯示，製藥及生物科技行業的投入金額由85億美元，增加至283億美元，以百分比計算，過往8年增加了232%；至於醫療科技與數碼醫療的投入資金亦由108億美元，上升至308億美元，增186%。

從最近數據反映，未來一年美國標普500的醫療行業其市盈率約17.6倍，與各行業股價比較，屬於偏低，較整體標普500指數的24.5倍為低。中長遠而言，生科醫療產業都是看好的板塊，尤其是面對新冠肺炎這場疫戰，該行業都是被看高一線，建議可以趁股市調整時，買入相對優質的生科醫療行業類股份，作中長線投資。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626