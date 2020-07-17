朗廷酒店擬2供1籌10億元 更改每手買賣單位數目
2020年07月17日 08:31
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朗廷酒店(01270)公布，建議2供1，發行約10.73億個供股股份合訂單位，佔公司擴大後已發行股份合訂單位約33.3%，每個供股股份合訂單位0.95港元，較上日收市價1.1元折讓約13.6%。
公司料最多籌集約10.19億元，淨集資約10.09億元，將用作預付貸款協議項下之部分未償還貸款以及用作緩解機制下之額外保證金及部分用作支付融資成本及一般營運資金。
另外，公司建議於供股完成後，於聯交所買賣的股份合訂單位的每手買賣單位數目，將由500個股份合訂單位改為2,000個股份合訂單位，由9月15日上午9時正起生效。
至於間接持有朗廷酒店約63.61%權益的鷹君(00041)亦公布，支持朗廷酒店投資供股，承諾認購合共不少於約6.82億個供股股份合訂單位，並擬以額外申請方式申請上市規則所允許申請之最高數目之朗廷酒店投資供股股份合訂單位，公司估計透過額外申請可獲分配之朗廷酒店投資供股股份合訂單位的最高數目將約為3.12億個股份合訂單位。
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