朗廷酒店擬2供1籌10億元　更改每手買賣單位數目

公司料最多籌集約10.19億元，淨集資約10.09億元，將用作預付貸款協議項下之部分未償還貸款以及用作緩解機制下之額外保證金及部分用作支付融資成本及一般營運資金。

另外，公司建議於供股完成後，於聯交所買賣的股份合訂單位的每手買賣單位數目，將由500個股份合訂單位改為2,000個股份合訂單位，由9月15日上午9時正起生效。

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