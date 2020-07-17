【專業視野】麥嘉嘉：華谷夜經濟　利好內需股

國家統計局公布，內地第二季國內生產總值(GDP)按年增長3.2%，高於市場預期的2.4%；按月增長11.5%，第一季計，GDP則收縮6.8%。上月內地社會消費品零售總額3.35萬億元人民幣，按年跌1.8%，遜於市場預期的增長0.5%。而上半年社會消費品零售總額17.23萬億元，按年下跌11.4%，其中第二季度下跌3.9%，較第一季度收窄15.1個百分點。第二季度經濟增長由負轉正，主要指標恢復增長，經濟運行穩步復甦，基本民生保障有力，市場預期總體向好，社會發展大局穩定。

展望下半年，當局稱經濟的持續恢復，疫情期間催生了很多新產業、新業態及新模式，將為經濟回升繼續提供有力支撐。

為促進消費，增添城市活力，上海舉辦夜生活節，在全市各區設立超過50個夜市外，還會舉辦夜間演出、夜間展覽、夜間讀書等多元化活動。將圍繞「夜購、夜食、夜遊、夜娛、夜秀、夜讀」等主題，意味着「地攤經濟」及「夜經濟」在內地重新崛起。商場、圖書館延時關門、地鐵延時運營，吸引市民購物，預計啤酒行業銷量將有雙位數增長。長期看，受惠於產品結構提升推動業績成長。

青島啤酒是行業中，品牌力最強，最具高端基因的企業，產品研發與創新能力行業領先。青島啤酒的高端及超高端產品主要包括：IPA精釀、鴻運當頭、奧古特、皮爾森、青島黑啤、青島經典等。該公司近年來推動品牌年輕化、國際化的動作不斷，公司於高端產品的布局先發優勢明顯。公司有望抓住行業升級機會，提高市占率及利潤率，建議回檔收集。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

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