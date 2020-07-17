A股快報：兩市向好 融資餘額少45億人民幣

內地股市向好，滬綜指高開4點或0.13%，報3,214點；深成指重上13,000點關，高開6點或0.05%，報13,002點；創業板指高開13點或0.5%，報2,659點。

中天精裝低開7.36%。公司澄清，沒有為廣州萬科尚城小區、杭州春秋華庭小區提供精裝修服務。萬科A低開1%。

人民銀行開展2,000億元人民幣(下同)逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放2,000億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0043，較上日下調130點子，中止兩連升。

截至周四(16日)，上交所融資餘額報7,015.65億元，按日減少15.24億元；深交所融資餘額報6,403.74億元，按日減少30.29億元；兩市合計13,419.39億元，按日減少45.53億元。

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