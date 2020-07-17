【股神戰績】3月以來　巴菲特靠呢隻股大賺3120億元…

外電報道，自今年3月美股跌入低位以來，股神巴菲特(Warren Buffett)單靠蘋果公司(Apple Inc.)就進帳400億美元(約3,120億港元)。

巴郡曾在能源、保險等股類慘敗，但該公司仍能安然度過新冠肺炎疫情危機，最大的功臣，就是重注投入蘋果公司！蘋果公司周四(16日)收報386.09美元，僅在過去一個月中，升幅逾一成，而年內的累計升幅已逾三成。巴郡7月上升逾6%，報28.62712萬美元，而蘋果公司股票佔巴郡投資組合的40%，致使巴郡成為蘋果公司的第二大股東，僅次於先鋒(Vanguard)。

巴菲特的購物清單中，最愛買的就是蘋果公司！2016年5月巴郡購入首批1,000萬股蘋果公司股票後，往後幾年持續增持，目前持股已增至2.45億股，現價超過950億美元。

股神巴菲特在2018年曾不諱言，如果可以的話，願意持有蘋果公司100%的股票。今年2月股神亦提到，蘋果公司可能是其所知道世界上最好的生意。蘋果公司是僅次於其保險和鐵路業務的第三大業務。

報道引述CFRA Research分析師指出，如果巴菲特堅持只買入價值型股票，那麼其投資組合無法達到現在的表現。歸根究底，股東們會為巴菲特買入蘋果公司股票的決策鼓掌叫好。

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