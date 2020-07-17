【全球救市】南韓央行開始購買評級較低公司債及商業票據

南韓央行表示，其貨幣政策委員會已批准價值8萬億韓圜的特別項目計劃(SPV)，將直接購買「AA」評級和「A」評級的公司債，以及「BBB」評級的商業票據，以協助將資金流向經濟，以穩定地區性的債券市場。

外電指出，央行與國有的南韓開發銀行(KDB)將開始購買公司債券，包括一些在新冠肺炎疫情期間評級較低的債券。該計劃早於5月底提出，當時南韓開發銀行開始從非金融公司預先購買該類債券。

央行透露，包括KDB先前已購買的債券，央行將從7月24日開始購買次級公司債和商業票據。一旦SPV開始認真運作，預計將協助許多低評級公司的金融狀況，他們在疫情期間因接受投資的減少，目前仍面臨困境。

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