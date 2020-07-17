【專家樓評】汪敦敬：樓價由三股購買力支撐

報道樓市的最新狀況，國安法之後樓市與股市的成交都有改善，長遠而言，香港的基礎顯然相當紮實，雖然疫情反覆對市場有所影響，但反而會成為了準買家入市「執平貨」的契機。

看回現時市場上的購買力結構，其實是相當穩健，1997年之後是從未試過有如此多道有力的購買力去帶動市場，三種購買力如下：

1)上車購買力

在過去十年都是市場上的主導購買力，相信各位都熟悉及明白；

2) 600萬至800萬的住宅板塊

原本有關板塊是要支付4成首期去置業，現時在新的按揭機制下，最少可以支付1成首期便可置業，有關板塊的活躍程度及動力將會更佳；

3) 豪宅

近期一些新常態豪宅的成交都開始起動，象徵了香港尖子對前景的信心，也是市場價格上前瞻性的推動力。

同一個樓市中，分別有上中下三路的推動力，從而帶動其他板塊去啟動，這個將會是市場上的新局面，各位可以想像到樓價會逐漸向好，並且沒有條件大跌！

祥益地產總裁 汪敦敬

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