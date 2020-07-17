【專家樓評】陳永傑：樓價與金價穩待破頂

目前全球金融市場仍然異常波動，因為新型肺炎的影響揮之不去。加上世界各國量化寬鬆尚在擴大中，投資者需要購買既簡單、發行量少的投資工具，以求達到保本增值目標。金價及樓價持續堅穩，就是投資信心的證明。

近大半年來，金價每安士長期企穩在1,450至1,700美元之間，更有一段時間升穿1,800美元。目前仍8年高位徘徊，等待機會向上突破。

由於黃金是稀有金屬，在投資市場有一定指標作用，但黃金是無息收投資工具，雖然同是實物資產，實用程度不及住屋等物業。所以，住屋與黃金價錢都在高位徘徊，並未像股市的股票在3 月份大跌後，很多都未收復失地。

住屋的實用價值比黃金更高，相信會與黃金一樣價格繼續在高位徘徊，甚至雙雙向上突破，破頂打破歷史紀錄。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑

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